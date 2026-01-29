東京・新宿区のマンションで、外壁をよじ登って男性の部屋に侵入し、現金や腕時計などあわせて540万円相当を盗んだとして、フィリピン国籍の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍の無職、デラペニア・ジョンベネット容疑者（28）です。警視庁によりますと、デラペニア容疑者は先月、新宿区のマンションで、排水管などをつたって外壁をよじ登り、3階にある30代男性の部屋に侵入して、現金およそ300