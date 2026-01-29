29日気象庁が発表した「雪に関する東京都情報」では、東京地方は29日昼過ぎから夜遅くにかけて雪や雨が降り、東京23区を含めて積雪となる所がある見込みとのことだ。30日午前6時までの24時間に予想される降雪量は、多い所で、東京23区1センチ、多摩北部1センチ、多摩南部2センチ、多摩西部3センチとしている。さらに、予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる可能性もあるとのことだ。東京ほ