29日午後、埼玉県加須市の小学校で異臭騒ぎがあり、少なくとも3人の児童が体調不良を訴えているということです。消防などが詳しい状況を確認しています。消防によりますと、29日午後1時すぎ、加須市の市立三俣小学校で「12歳の女子児童3人が給食後に気分不快になった。異臭がする」などと学校側から119番通報がありました。学校内で異臭が発生したとみられ、少なくとも3人の児童が体調不良を訴えているということです。いまのとこ