強い冬型の気圧配置の影響で、石川県はこのあと平地でも大雪となる見込みです。金沢地方気象台は、加賀北部に大雪警報を発表し、29日明け方にかけて大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけています。29日正午時点の積雪は、金沢で38センチ、白山河内で49センチ、加賀中津原で41センチ、珠洲で33センチなどとなっています。気象台によりますと、雪のピークは29日夕方から30日明け方ごろになるとみられます。29日正午から30日正午