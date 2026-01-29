プロ野球・ロッテは29日、新外国人3選手含む5選手が28日に来日したことを発表しました。来日したのはグレゴリー・ポランコ選手、サム・ロング投手、ホセ・カスティーヨ投手、チャリエル・ラドニー投手、スティベン・アセベド選手の5選手です。2023年のホームラン王で今季NPB5年目のシーズンとなるポランコ選手は、昨季はケガの影響で7月にアメリカで手術。シーズンの大半をリハビリに費やしました。ロング投手は昨季ロイヤルズで39