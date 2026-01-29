マルセイユを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、チャンピオンズリーグ（CL）敗退となったクラブ・ブルッヘ戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節（最終節）が28日に行われ、19位のマルセイユは敵地で27位のクラブ・ブルッヘと対戦。4分と11分に失点すると、79分にも追加点を奪われ、0−3で敗れた。この結果、データサ