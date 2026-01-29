アストン・ヴィラは28日、ブラジル代表MFドウグラス・ルイスがユヴェントスからのレンタル移籍で加入したことを発表した。なお、レンタル移籍期間は今シーズン終了までとなる2026年6月30日までで、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、契約には2500万ユーロ（約46億円）での買い取りオプションも付随しているという。現在27歳のD・ルイスは中盤を本職とする選手で、2017年夏に母国のヴァ