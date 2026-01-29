子どもの将来のために資産を増やしたい方の新しい選択肢として、子ども向けNISAが注目されています。0歳から毎月1万円を拠出することができれば、子どもが中学生になるまでに約150万円の学費を確保できるのでしょうか。本記事では、子ども向けNISAの内容や0歳から毎月1万円拠出した場合の運用収益などを解説します。 令和9年1月より「こどもNISA（仮称）」がスタートする見込み 令和7年12月26日に閣議決定された令