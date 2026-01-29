公的年金の受給開始時期を65歳よりも遅らせることで、受け取る年金額を増やす「繰下げ受給」。最大84％（75歳受給開始の場合）までの増額が見込めるこの制度は、老後の資金計画において魅力的な選択肢の1つといえます。 本記事では、制度の仕組みと具体的な試算に基づいて、繰下げ受給における「損益分岐点」と、死亡時の取り扱いに関するリスクをファイナンシャルプランナーが解説します。 71歳死亡で「800万