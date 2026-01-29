フランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）の同国代表ＦＷウスマヌ・デンベレの契約延長交渉が難航している。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」によると、２０２５年の世界最優秀選手賞「バロンドール」を獲得したデンベレは市場価値を高めている中、ＰＳＧに対して年俸６０００万ユーロ（約１０９億８０００万円）という「天文学的」な金額を要求し「クラブ経営陣との間に乗り越えられない亀裂を生み出している