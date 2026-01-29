ロビーは1月27日、「子育て中のパワーカップルの生活に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年1月6日〜1月8日、共働きで子どもがいる世帯年収1,500万円以上の20代〜40代の男女354名を対象にインターネットで行われた。○現在の家庭生活全般に対する満足度まず、「現在の家庭生活全般に対する満足度」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや満足」で50.6%、2位が「やや不満」で22.6%、3位が「非常に満足」で21.2%、4位が「非常