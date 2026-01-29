お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が２９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。湿気取りを廃棄する際の注意を呼びかけた。ごみ清掃員としても活動している滝沢は「押入れの湿気取りは中身の水分を流してから、上の紙を取って、プラ資源に出してくれると嬉しいです。このまま出す方がいますが、塩化カルシウムが含まれているので、肌に触れて化学やけどをおこした清掃員がいました」と、湿気取りにたまる水分の危険性を解説。