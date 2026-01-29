韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年1月28日、3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、日本代表に初選出された曽谷龍平投手（オリックス、25）の実力を高く評価した。曽谷「本当に今まで野球をやってきてよかった」 奈良県出身の左腕・曽谷は、22年ドラフト1位でオリックスに指名され入団した。ルーキーイヤーの23年は10試合に登板して1勝に終わったが、24年は7勝、25年は8勝をマークした