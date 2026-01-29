２９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４８．９０ポイント（０．５４％）高の２７９７５．８１ポイントと７日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４３．１１ポイント（０．４５％）高の９５５５．３５ポイントと３日続伸した。売買代金は１７１９億５３９０万香港ドルに縮小している（２８日前場は１９６３億２６７０万香港ドル）。前日までの好地合いを継