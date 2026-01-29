株式会社THINKフィットネスは29日、ゴールドジム女子硬式野球部の監督に元ヤクルト監督の小川淳司氏が就任することを発表しました。日本のプロ野球の監督経験者が、アマチュア女子野球チームの監督に就任することは史上初となります。小川氏は1981年にヤクルトからドラフト4位指名で入団。現役引退後は二軍コーチや二軍監督を歴任し、2010年シーズン途中に一軍監督代行を務めると、翌2011年に正式に監督となりました。監督としては