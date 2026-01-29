中国政府は2月17日の中国の「旧正月」＝「春節」をはさんだ2月2日から3月13日までに国内を移動する人は、過去最多となる、のべ95億人に上るという見通しを発表しました。中国政府の発表によりますと、期間中、鉄道を利用する人は5億4000万人、飛行機は9500万人となっています。最も多いのは自家用車を利用する人で、春節前後の2月15日から23日の間は高速道路が無料となることもあり、全体の8割、およそ76億人が自動車で移動すると