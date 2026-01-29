ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。夫への接し方で母親の影響を受けていることを明かした。この日はいずれも3児の母の、タレント山口もえ（48）、大食いタレントのギャル曽根（40）、とともにゲスト出演した。それぞれの家庭内ルールで、近藤は「お見送りのハグとチュー」を挙げた。「上の子が小学校2年生になってからは、前までは