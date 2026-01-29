言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、情緒的な言葉からファッションに関わる言葉までミックスしました。パズルを埋めるような感覚で、頭を柔らかくして考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□がれぼ□□ーと□□やがいろし□□っきヒント：冬に人気のモコモコしたコートの名前が入っています答えを見る↓↓↓↓↓正解：あ