直球とフォークに絞り込まれた投球スタイルロッテの高野修汰投手は、真上から投げ下ろすダイナミックなフォームを武器に、2025年シーズンに大きな飛躍を遂げた。プロ入り3年目の昨季は前半戦からロングリリーフ要員として結果を残し、後半戦にはセットアッパーへと定着。最終的に37試合に救援登板し、防御率1.84、チーム2位の15ホールドを記録し、ブルペンを支えた。高野の投球スタイルは、入団当初から一貫してストレートとフ