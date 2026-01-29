自転車で信号無視をしていた中国人の６２歳女…警察官が身分確認すると、平成の頃から、約２９年不法在留していた疑いが浮上しました。▼交通違反で発覚した“新たな容疑”警察によりますと、２８日夕方ごろ、兵庫県神戸市中央区の交差点で、自転車で信号無視する女を警察官が目撃。女に声をかけて確認したところ、身分証を持っておらず、調べると有効な在留資格を持たずに在留していることが判明しました。▼不法入国して約