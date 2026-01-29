トヨタ自動車が２９日発表した２０２５年の世界販売台数（ダイハツ工業、日野自動車含む）は、前年比４・６％増の１１３２万２５７５台で、過去最高を更新した。独フォルクスワーゲン（８９８万台）、韓国ヒョンデ（現代自動車、７２４万台）の両グループを上回り、６年連続で世界１位となった。ブランド別では、トヨタとレクサスの合計が３・７％増の１０５３万台で過去最高を記録し、そのうち海外販売台数は３・６％増の９０