テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が28日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。タレントのファーストサマーウイカ（35）の神対応に感謝した。ファッション雑誌「NYLONJAPAN」が選出した、今年の活躍が期待される人々を表彰する「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」が同日に都内で行われ、佐久間氏とウイカも出席。2人でMCを務めた。本番前、台本を読み込んだウ