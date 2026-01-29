日本テレビ本社＝東京都港区3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、日本テレビは29日、国内での独占放送権を獲得した米動画配信大手ネットフリックスから中継制作を受託したと発表した。日テレによると、1次リーグの日本戦4試合を含む10試合と準々決勝から決勝までの5試合の計15試合を担当する。その他、ネットフリックスと「プロモーションパートナー」として連携し、開幕特番などを地上波で放送す