◆テニス▽全豪オープンテニス第１２日（２９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２９日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで世界王者の小田凱人（東海理化）が、順当に４強入りだ。東京パラリンピック同種目銀メダルで世界ランキング１２位のトム・エフベリンク（オランダ）に６−４、６−４で勝ち、準決勝ではダブルスのペアで、同４位のグスタボ・フ