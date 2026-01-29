おにぎり協会は1月27日、2026年のおにぎりトレンド予測を発表した。本予測は、過去のトレンド予測の振り返り、および「コンビニおにぎり人気調査2026」(対象期間2025年1月〜12月、主要コンビニ各社回答)等を参考に、同協会の見立てとして整理したものとなる。○2025年トレンド予測の振り返り同協会は2025年2月に3つのトレンドを発表しており、その結果を振り返った。1つ目の「グローバルフレーバーの普及」は、評価を「やや当たり