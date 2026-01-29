日本ハムの西川遥輝外野手（３３）が２９日、沖縄・名護での先乗り自主トレに参加し、２８日にチーム合流後初の屋外でのフリー打撃を行った。５年ぶりの古巣復帰。キャッチボールやティー打撃のペアは当時のチームメートだった清宮幸が務めた。「先乗り自主トレをするのも何年ぶりっていう感じなので、ちょっと昔を思い出しながらも、少し新鮮な気持ちでやっております。ほとんど知っている選手がいないので、名前も覚えないとい