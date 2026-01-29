アイシークリニックは1月27日、「春に向けた肌準備に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年1月6日〜1月15日、全国の20〜50代の男女で、過去に季節の変わり目に肌トラブルを経験したことがある300名を対象にインターネットで行われた。○8割超が季節の変わり目に肌トラブルを経験季節の変わり目(特に冬から春)に肌トラブルを経験したことがありますか?84.7%の人が、季節の変わり目に肌トラブルを経験していることが明らか