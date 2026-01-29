◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１月２９日、栗東トレセンマイルＣＳ３着以来の出走となるウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は開場から約３時間後となる９時５０分に栗東・ＣＷコースで３頭併せを行った。最後方からメイショウゴウケツ（３歳未勝利）を１馬身、アンティスマ（３歳未勝利）を半馬身追走。直線では外から並びかけて手綱を促される