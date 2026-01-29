AlbaLinkは1月27日、物価高による地方移住に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年12月20日〜29日、都市部在住の男女500名を対象にインターネットで行われた。○物価高で負担が増えた支出物価高で負担が増えた支出都市部に住む500人に「物価高で負担が増えた支出」を聞いたところ、1位は9割近くから票を集めた「食費(88.8%)」だった。2位「水道光熱費(16.2%)」、3位「住居費(13.0%)」、4位「日用品費(8.2%)」が続く