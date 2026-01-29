インドの航空会社「エア・インディア」を動画などで酷評したとして批判を浴びていた人気YouTuberのいけちゃんが2026年1月28日、問題となった動画の投稿から約11日ぶりに公式YouTubeチャンネルを更新。「全く悪意を持って作ってない動画での炎上。きついなぁ」「言葉の表現難し過ぎる」などと吐露した。炎上騒ぎはインドでも報道いけちゃんをめぐっては、1月17日に「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内か