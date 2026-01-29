香川県庁 LPガス料金高騰の影響を受けている消費者（一般家庭や事業者）の負担を軽減しようと、香川県が販売事業者を通じて値引きを行います。2026年3月と４月の請求分が対象です。一般家庭向けは1000円、事業者向けは、消費量50㎥未満が1000円、50㎥以上300㎥未満が5000円、300㎥以上は1万5000円を月ごとに値引きします。 香川県がLPガス料金の高騰対策事業を実施するのは、今回が5回目となりま