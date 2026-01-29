イランは米国に対し致命的報復可能、数千発の弾道ミサイルの兵器庫の多くが無傷 イランはイスラエルまで到達可能な中距離弾道ミサイルを約2000発保有していると推定。イスラエルが6月に12日間戦争でイラン軍を攻撃したものの、数千発の弾道ミサイルの兵器庫の多くが無事なままだという。WSJが報じている。 湾岸の米軍基地やホルムズ海峡の艦艇に到達可能な短距離ミサイルも大量に保有。対艦巡航ミサイルや魚雷艇も大量に保有