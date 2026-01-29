悲願の昇格を決め、今シーズンからJFLで戦うジェイリースFCが開幕へ向けて長崎でのキャンプを始めました。 ジェイリースFC長崎でキャンプ ジェイリースFCがキャンプを行っているのは長崎県島原市です。 初日の27日はチーム関係者が滞在するホテルで歓迎セレモニーが開かれ、柳川雅樹監督が「一から頑張っていきたい」と新たなステージで戦う意気込みを語りました。