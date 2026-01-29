3月に開幕する別府アルゲリッチ音楽祭の概要が発表されました。 世界的なピアニストマルタ・アルゲリッチさんが総監督を務める別府アルゲリッチ音楽祭は2026年で26回目を迎えます。 2025年 28日はプロデューサーの伊藤京子さんが会見を開き、音楽祭の概要を発表しました。 音楽祭は3月13日に別府市で行われるピアニスト・牛田智大さんのピアノリサイタルで開幕し6月13日まで開かれます。