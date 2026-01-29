大分トリニータとそのスポンサー企業などが取り組んだ社会貢献活動などの報告会が東京で行われました。 報告会 大分トリニータを運営する大分フットボールクラブとユニホームスポンサーを務める東京の企業ネットワンシステムズはスポーツを通じた社会貢献に取り組んでいます。 27日はチーム関係者やスポンサー企業などおよそ40人が参加して「サステナビ