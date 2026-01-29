火災により、大分県大分市佐賀関では多くの人たちが自宅を失い、避難所での生活を余儀なくされました。 こうした中、佐賀関では28日、住民たちが災害関連死を防ぐポイントについて学ぶ講演会が開かれました。 大分市佐賀関 講演会には地元の自治委員などおよそ40人が参加しました。 日本赤十字社県支部の職員が講師を務め、高齢者の災害関連死を防ぐためのポイントについて説明しました。 この中では、広い場