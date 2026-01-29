衆議院議員選挙の期日前投票が28日から始まりました。ただ、今回の選挙は異例の短いスケジュールで実施されるため、まだ有権者に入場整理券を届けられていない自治体もあります。 入場整理券がなくても期日前投票はできるため、選挙管理委員会は積極的な活用を呼びかけています。 期日前投票始まる 28日から大分県内全ての市町村で始まった衆院選の期日前投票。 大分市役所でも早速、1票を投じる人の姿が