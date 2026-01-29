大分県大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故について危険運転が認められなかった控訴審判決を不服として遺族は29日、最高裁への上告を求め、およそ7万人分の署名を福岡高検に提出しました。 署名を提出する遺族（29日） 2021年大分市大在の県道交差点で右折車を運転していた小柳憲さんが時速194キロで直進してきた車と衝突し亡くなりました。 当時19歳の男が危険運転致死の罪に問われています。 福岡高