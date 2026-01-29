大分県大分市の中学校の生徒が別の生徒に暴力を振るう動画がSNS上で拡散された問題についてです。 発覚後、28日初めて、市の教育委員会会議が開かれ、ここまでの調査でわかった問題などが報告されました。 市の教育委員会会議 この問題は2025年7月に大分市立の中学校の校舎内などで撮影された生徒が別の生徒に対して暴力をふるう動画がSNS上で拡散したものです。 あわせて3本の動画が確認されていて、市教委は