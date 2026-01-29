衆院選の大分1区は合併前の旧大分市が選挙区となっていて、今回5人が立候補しています。前回出馬した4人に新たな新人1人が割って入ったことで、構図が一変。激しい選挙戦となっています。 構図一変 国政初挑戦の国民・新人が出馬 国民・新 堤淳太候補 ◆国民・新 堤淳太候補（47）「大分から日本国民を豊かにしていく。不可能を可能にする挑戦をしていく。その立会人として、 協力者として、一緒に新しい大分を