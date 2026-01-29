タレント井上咲楽（26）が29日までに、インスタグラムを更新。本名を明かした。井上は「YouTubeのメンバーシップを始めることになりました!メンバーシップの名前は『樂樂』(らくらく)です!」と告知した。続けて「ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、『井上咲楽』という名前は芸名でして、本当は『井上咲樂』と書きます」と告白し「メンバーシップに入ってくださる方々には、より本当の私を知っていただこうという思いも込