2026年2月に放送50周年を迎える『徹子の部屋』。そんな前人未踏の節目を記念して、2月1日（日）に豪華4時間スペシャル『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！すでにSnow Man・目黒蓮、明石家さんま＆笑福亭鶴瓶、浅田舞＆真央、宮沢りえ、平野レミ＆清水ミチコ＆森山良子、小泉孝太郎＆高嶋ちさ子＆藤森慎吾といったVIPゲストが発表されているなか、ゲスト