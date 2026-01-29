スポルティングの日本代表MF守田英正が29日に自身のX(@mrt_510)を更新し、妻でモデルの藤阪れいなさんの誕生日を祝福した。守田は同日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節アスレティック・ビルバオ戦(○3-2)で途中出場。7位での決勝トーナメント進出に貢献した。試合後に守田は「1月28日は妻の誕生日」と綴り、カメラに笑顔を向ける藤阪さんの写真を投稿。さらに「スポルティングとしても歴史