福島ユナイテッドFCは29日、2026特別シーズンのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。キャプテンは昨季に続いてMF針谷岳晃(27)が務める。副キャプテンは川崎フロンターレから加入したGKチョン・ソンリョン(41)、DF安在達弥(29)、DF當麻颯(23)に決定した。以下、クラブ発表コメント■針谷岳晃「引き続き、キャプテンを務めさせていただくこととなりました。昨シーズンは、はじめてキャプテンを務め、これまでに経