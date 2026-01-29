トロント・ラプターズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年1月29日（木）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 92 - 119 ニューヨーク・ニックス NBAのトロント・ラプターズ対ニューヨーク・ニックスがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプタ&#12540