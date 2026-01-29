茶柱…▶▶この作品を最初から読む「かわいすぎる！」「心温まる」とSNSで大人気の金魚鉢ちゃんと金魚くんの愛おしい日々。優しくて友だち思いの金魚鉢ちゃん。一人ぼっちだった金魚鉢ちゃんのもとへ、やってきたのは無邪気で好奇心旺盛の金魚くん。ふたりはふとしたことをきっかけに大の仲良しの相棒に！毎日元気いっぱいの金魚くん。金魚くんのために頑張る金魚鉢ちゃん。幸せあふれる金魚鉢ちゃんと金魚くんの生活を