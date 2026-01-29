騒音問題で訪ねてきた近隣住民に対し、熱した食用油をかけてやけどを負わせた60代の男の刑が、控訴審で大幅に重くなった。【写真】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件1月28日、韓国の法曹関係者によると、大田（テジョン）地裁・第2-3刑事部（キム・ジンウン部長判事）は、特殊傷害および特殊脅迫の罪で起訴されたA氏の宣告公判で、懲役3年とした一審判決を破棄し、懲役5年を言い渡した。A氏は昨年7月、