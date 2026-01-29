水戸証券 [東証Ｐ] が1月29日後場(13:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.3％増の26.5億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比75.6％増の13億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の16.0％→25.0％に急上昇した。 株探ニュース