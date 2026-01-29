29日午後1時31分ごろ、石川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は富山県西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、石川県の七尾市と羽咋市です。【各地の震度詳細】■震度1□石川県七尾市羽咋市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝