トヨタグループの年間の世界販売の推移トヨタ自動車が29日発表した2025年のグループ世界販売台数は前年比4.6％増の1132万2575台と、2年ぶりに過去最高を更新した。898万台余りだったドイツ大手フォルクスワーゲン（VW）に大差をつけ、6年連続で世界一となった。米関税政策の逆風を受けながらも北米で得意とするハイブリッド車（HV）が好調だった。グループは傘下のダイハツ工業と日野自動車を含む。海外販売も最高を記録し、3.